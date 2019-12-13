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Borsa güne 111.000 puanın üzerinde başladı

13.12.2019 10:09

Son güncelleme : 13.12.2019 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,81 artışla 111.010,65 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 895,99 puan ve yüzde 0,81 değer kazancıyla  111.010,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,49  yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,70 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından dün de Avrupa Merkez  Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda  hareket etmesinin yanı sıra, ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma  imzalanacağına yönelik haberlerle küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Dün, TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye  çekmesi sonrası Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğini anımsatan analistler,  BIST 100 endeksinin 24 Nisan 2018'den bu yana ilk kez 110.000 puanın üzerinde  kapanış yaptığına dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks  kontratında 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.




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