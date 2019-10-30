Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,92 azalışla 98.920,86 seviyesine geriledi.
Borsa güne düşüşle başladı
30.10.2019 10:06
Son güncelleme : 30.10.2019 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 917,44 puan ve yüzde 0,92 değer kaybıyla 98.920,86 seviyesine indi. Bankacılık
endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde pazartesi öğlene kadar açık olan Borsa
İstanbul'da, yüzde 0,38 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 99.838,30 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.
Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan
faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
0
En Düşük
0
12:355,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0308
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7704
En Düşük
5,7338
12:356,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4141
En Düşük
6,3589
12:35276,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,68
|Açılış
|: 276,17
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,30
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|43,00
|1.692.140
|% 392,44
|
|KOZAA
|8,55
|59.066.847
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|2,08
|2.328.901
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,35
|24.756.334
|% 0,00
|
|BAGFS
|13,01
|33.660.768
|% 0,00
|
|DOAS
|8,30
|17.054.900
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,35
|24.756.334
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% 0,00
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4013
|7,4384
|% 0,55
|
|Frank
|5,7844
|5,8192
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5330
|1,5406
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,57
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|61,01
|61,01
|-0,58
|