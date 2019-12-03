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Borsa güne düşüşle başladı

03.12.2019 10:14

Son güncelleme : 03.12.2019 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalışla 107.873,03 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 131,29 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla  107.873,03 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile metal ana sanayi oldu.

Dün beklentilere yakın gelen büyüme verisi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmanın etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Endeksin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 110.000  seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 106.400 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55107.873
Değişim :  -0,12% |  -131,29
Açılış :  107.873  
Önceki Kapanış :  108.004  
En Yüksek
107.873 En Düşük
107.873
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 0,80 41.055.645 % 0,00  
PEKGY 3,44 20.030.046 % 0,00  
SOKM 9,98 7.400.438 % 0,00  
TKFEN 18,88 174.831.284 % 0,00  
ESCOM 1,16 4.958.706 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4262 7,4634 % 0,17  
Frank 5,7753 5,8101 % 0,09  
Riyal 1,5297 1,5373 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.461 -2,14  
Altın Gr. 270 270 -0,00  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,01  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 61,06 61,06 0,14  
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