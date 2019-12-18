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Borsa güne düşüşle başladı

18.12.2019 10:06

Son güncelleme : 18.12.2019 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 azalışla 110.563,36 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 510,33 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla  110.563,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,22  düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,24 ile spor, en çok  gerileyen ise yüzde 0,91 ile iletişim oldu.

Dün 112.000 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede  etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü bir önceki kapanışa  göre yüzde 0,05 azalışla 111.073,69 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin  ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik  ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin piyasaları negatif etkilediğini  bildirdi.

Döviz kurlarındaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin  risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük  seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk  fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli  olabileceğini söyledi.

ABD'de Senato'dan geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında,  Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği  gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin  Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım  uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kabul edilen savunma bütçesine ilişkin,  Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit  dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla  vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi  ile ABD'de Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini  kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000  ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.




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Yarım 890 913 4,20  
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