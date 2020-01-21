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Borsa güne düşüşle başladı

21.01.2020 10:11

Son güncelleme : 21.01.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,60 azalarak 121.886,80 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde  0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.

Borsada 2 yıl aradan sonra geçen hafta başlayan rekorlar dün de devam  etti. BIST 100 endeksi dün gün içinde 122.925,97 puanla tüm zamanların en yüksek  seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 122.619,77 puana taşıdı.

Analistler, Çin'deki gelişmelerin neden olduğu küresel piyasalardaki  tedirginliğin açılışta Borsa İstanbul'u da etkilediğini bildirdi.

Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu  (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100’ü geçtiğini açıklaması  sonrası bugün Asya piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde  sert düşüşler görülürken, güvenli liman alımları ile altının ons fiyatı ise  yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Çin'deki gelişmeler  ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 122.500 seviyesinin direnç,  120.000 ve 118.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 4,27 256.015 % 57,98  
ODAS 2,58 164.159.949 % 43,04  
YYAPI 0,71 8.003.949 % 0,00  
GUSGR 2,48 300.432.445 % 0,00  
BTCIM 3,68 10.216.607 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6918 7,7303 % 0,20  
Frank 6,1016 6,1384 % 0,18  
Riyal 1,5755 1,5834 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 1,60  
Altın Gr. 299 299 0,95  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,03  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 64,58 64,58 -0,62  
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