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Borsa güne düşüşle başladı

23.01.2020 10:11

Son güncelleme : 23.01.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 azalarak 122.392,42 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 354,66 puan ve yüzde 0,29 değer kaybederek  122.392,42 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde  0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile sigorta,  en çok değer kaybeden yüzde 1,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi dün 124.536,60 puanla tüm zamanların en yüksek  seviyesini görmesi sonrası kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve  sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında  bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki  virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt  içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700  seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini  bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55122.392
Değişim :  -0,29% |  -354,66
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
122.392 En Düşük
122.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 25,50 115.490 % 10,87  
BURCE 9,00 531.639 % 10,43  
METAL 1,22 4.880 % 9,91  
HUBVC 40,00 959.000 % 7,70  
DGGYO 5,25 317.237 % 7,58  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7657 7,8046 % 0,16  
Frank 6,0997 6,1365 % 0,13  
Riyal 1,5767 1,5846 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 -1,96  
Altın Gr. 297 297 0,10  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 -0,11  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 62,17 62,17 -1,04  
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