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Borsa güne rekorla başladı

22.01.2020 10:07

Son güncelleme : 22.01.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 artarak 124.215,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 659,79 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak  124.215,90 puanla tarihi zirvesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve  holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran  bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi dün gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu  123.804,00, kapanış rekorunu da 123.556,10 puana taşıdı. Günlük bazda yüzde 0,76  değer kazanan endeksin, yıl başından bu yana toplam getirisi ise dün itibarıyla  yüzde 8'e ulaştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald  Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın  destek konumunda olduğunu söyledi.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 3,11 8.579.434 % 0,00  
ICBCT 5,30 59.920.215 % 0,00  
KLNMA 44,62 22.236.792 % 0,00  
KRDMB 3,08 10.579.879 % 0,00  
AVOD 2,32 104.805.087 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7365 7,7753 % 0,25  
Frank 6,1001 6,1369 % -0,03  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,13  
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Altın Ons 1.552 1.552 -6,52  
Altın Gr. 297 297 -0,81  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,06  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 64,33 64,33 -0,26  
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