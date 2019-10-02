Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi.
Borsa güne yatay başladı
02.10.2019 10:16
Son güncelleme : 02.10.2019 10:16
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 44,19 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 103.832,37 seviyesine indi. Bankacılık
endeksi yüzde 0,32 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık
oldu.
Dün, azalan küresel risk
iştahı ile döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.876,56 puandan tamamladı.
Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.
ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
10:01103.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -388,32
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
103.847
En Düşük
103.488
10:015,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7422
En Düşük
5,7122
10:016,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2762
En Düşük
6,2474
10:01272,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 272,25
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
272,76
En Düşük
271,26