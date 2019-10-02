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Borsa güne yatay başladı

02.10.2019 10:16

Son güncelleme : 02.10.2019 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 44,19 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 103.832,37 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.876,56 puandan tamamladı.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik  aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak  ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald  Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.




BIST USD EURO ALTIN
10:01103.488
Değişim :  -0,37% |  -388,32
Açılış :  103.832  
Önceki Kapanış :  103.877  
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