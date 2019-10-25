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Borsa güne yatay başladı

25.10.2019 10:08

Son güncelleme : 25.10.2019 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 azalışla 100.272,11 seviyesine geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 73,54 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 100.272,11 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

Dün azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından, pay piyasalarının pozitif seyrini sürdürdüğü görüldü.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,56 artışla günü 100.345,64 puanla tamamlayarak, yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 98.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 0,61 3.210.074 % 0,00  
TUKAS 5,55 69.861.981 % 0,00  
TRGYO 1,73 20.004.734 % 0,00  
SAMAT 1,12 2.309.250 % 0,00  
TSPOR 1,35 28.996.512 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3976 7,4347 % 0,13  
Frank 5,7943 5,8292 % 0,11  
Riyal 1,5349 1,5426 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.506 1,36  
Altın Gr. 280 280 0,88  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 18,03 18,05 0,22  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 61,47 61,47 -0,20  
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