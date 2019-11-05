Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,06 artışla 100.146,50 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yatay başladı
05.11.2019 10:02
Son güncelleme : 05.11.2019 10:02
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 58,71 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 100.146,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Yurt içinde, dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık artışı yüzde 8,55'e gerileyerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi ile alıcılı seyreden Borsa
İstanbul'da, yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.087,79 seviyesinde tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
0
En Düşük
0
18:055,7241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0150
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7180
18:056,3734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
18:05276,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,45
|Açılış
|: 276,90
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|ITTFH
|3,61
|18.878.023
|% 0,00
|
|MRSHL
|30,00
|510.903
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,38
|111.885.498
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,59
|29.585.459
|% 0,00
|
|KONYA
|207,30
|2.894.894
|% 0,00
|
|ITTFH
|3,61
|18.878.023
|% 0,00
|
|MRSHL
|30,00
|510.903
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,38
|111.885.498
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,59
|29.585.459
|% 0,00
|
|KONYA
|207,30
|2.894.894
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 0,00
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 0,00
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 0,00
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 0,00
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 0,00
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3492
|7,3860
|% -0,27
|
|Frank
|5,7611
|5,7958
|% -0,41
|
|Riyal
|1,5214
|1,5290
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|-4,20
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|0,17
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