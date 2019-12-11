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Borsa güne yatay başladı

11.12.2019 10:09

Son güncelleme : 11.12.2019 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,02 artışla 108.030,51 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 19,06 puan ve yüzde 0,02'lik sınırlı değer  kazancıyla 108.030,51 oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken,  holding endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile  elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile ticaret oldu.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı  öncesi bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon  ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.  Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık  cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para  politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




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AKGUV 1,72 28.388.811 % 0,00  
EGEEN 517,10 6.068.793 % 0,00  
FROTO 63,60 26.294.032 % 0,00  
GARAN 10,34 239.498.053 % 0,00  
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Frank 5,8658 5,9012 % -0,17  
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Altın Gr. 273 273 -0,27  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,61 16,65 -0,04  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 -0,01  
B. Petrol 63,92 63,92 -0,42  
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