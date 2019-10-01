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Borsa güne yükselişle başladı

01.10.2019 10:17

Son güncelleme : 01.10.2019 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 241,95 puan artışla 105.274,97 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 241,95 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 105.274,97 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık  sağlayamadı.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalarak günü 105.033,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,10% |  104,90
Açılış :  105.275  
Önceki Kapanış :  105.033  
En Yüksek
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