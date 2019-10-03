Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi açılışta 375,52 puan artışla 103.884,74 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
03.10.2019 10:11
Son güncelleme : 03.10.2019 10:11
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 375,52 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 103.884,74 seviyesine çıktı. Bankacılık
endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile sigorta oldu.
Dün, dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 azalışla 103.509,22 puandan tamamladı.
Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından gelen açıklamalarla arttığını belirterek, son dönemde yayımlanan makroekonomik verilerin de risk
iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.
09:55103.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 375,52
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
103.885
En Düşük
103.885
09:555,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7139
En Düşük
5,6682
09:556,2464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2668
En Düşük
6,2126
09:55273,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 273,59
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
275,74
En Düşük
273,22