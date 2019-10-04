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Borsa güne yükselişle başladı

04.10.2019 10:09

Son güncelleme : 04.10.2019 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 392,67 puan artışla 103.177,00 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 392,67 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 103.177,00 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde  0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile elektrik oldu.

Dün, 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeye yakın  etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70  azalışla 102.784,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında  ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve  ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam  verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed'e ilişkin faiz indirim  beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Bugün pay piyasalarında kesintisiz sürekli işlem modelinin  uygulanacağını, dolayısıyla sürekli müzayede işlemlerine saat 13.00'ten 14.00'e kadar ara verilmeyeceğini anımsatan analistler, öğle arasının kaldırılmasıyla pay  piyasasının, vadeli işlemler piyasası ve Avrupa borsalarıyla daha uyumlu hale geleceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200  seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
18:05102.784
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