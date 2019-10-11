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Borsa güne yükselişle başladı

11.10.2019 10:05

Son güncelleme : 11.10.2019 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 451,32 puan artışla 99.231,71 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 451,32 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla  99.231,71 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,09 ile inşaat oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, 97.510,69 puana kadar  gerileyen BIST 100 endeksi, son yarım saatte, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu'nun açıklamaları ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü  önceki kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 98.780,39 puandan tamamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü yoğun diplomasi trafiğinin  ardından yaptığı açıklamada harekatın sadece teröristleri hedef alacağını  vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin  operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya'nın onay vermemesi de Türk lirası varlıklarını pozitif etkiledi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye  sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin  konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin kritik destek  konumunda olduğunu kaydeden analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç  konumunda geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.




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