GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

15.10.2019 10:09

Son güncelleme : 15.10.2019 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611,23 puan artışla 95.592,62 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla  95.592,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding  endeksi yüzde 1,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım  açıklamaları nedeniyle 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren BIST  100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,10 azalışla 93.981,39 puandan  tamamladı.

Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik sektörüne  ilişkin gümrük tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde  50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de  durdurulacak.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na  ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para  Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda  olduğunu söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
18:0593.981
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  93.981  
En Yüksek
0 En Düşük
0
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru