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Borsa güne yükselişle başladı

22.10.2019 10:05

Son güncelleme : 22.10.2019 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artışla 97.530,88 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 206,88 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla  97.530,88 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi  yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile iletişim oldu.

Dün, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 97.324,00 puandan tamamladı.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün banka paylarına  yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların dün hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bu etkinin dün ile sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye sınırına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, yurt dışında, ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin de gündemin odağında yer aldığını söyledi.




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