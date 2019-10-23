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Borsa güne yükselişle başladı

23.10.2019 10:10

Son güncelleme : 23.10.2019 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,93 artışla 98.799,33 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 912,97 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla  98.799,33 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi  yüzde 0,91 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,58  yükselen BIST 100 endeksi, günü 97.886,36 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında  dün akşam imzalanan mutabakatın ardından Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan  mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretleri ortadan kalktı. Rus askeri  polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, 150 saat içinde Barış Pınarı Harekat  alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına  çıkarılacağı kaydedildi.

Bugün yurt dışında belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik  haber akışının, yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.




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Cumhuriyet 1.848 1.876 -4,00  
Tam 1.840 1.886 -5,90  
Yarım 889 912 -2,86  
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