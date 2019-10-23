Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,93 artışla 98.799,33 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
23.10.2019 10:10
Son güncelleme : 23.10.2019 10:10
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 912,97 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 98.799,33 seviyesine çıktı. Bankacılık
endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 0,91 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Dün, alış
ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa
İstanbul'da, yüzde 0,58 yükselen BIST 100 endeksi, günü 97.886,36 puandan tamamladı.
Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretleri ortadan kalktı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, 150 saat içinde Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılacağı kaydedildi.
Bugün yurt dışında belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik haber akışının, yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
0
En Düşük
0
18:055,7845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0239
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7781
18:056,4335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0302
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 277,73
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|21,20
|179.609
|% 3,98
|
|YAYLA
|0,97
|8.514.143
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|72.003.901
|% 0,00
|
|QNBFL
|25,00
|68.148
|% 0,00
|
|AVOD
|1,53
|8.074.286
|% 0,00
|
|YAYLA
|0,97
|8.514.143
|% 0,00
|
|QNBFL
|25,00
|68.148
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|72.003.901
|% 0,00
|
|AVOD
|1,53
|8.074.286
|% 0,00
|
|ECZYT
|8,30
|2.171.797
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|538.668.845
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,06
|474.930.512
|% 0,00
|
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 0,00
|
|KOZAA
|8,46
|276.493.125
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|101.023.529
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,26
|189.762.631
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|935.722.270
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,15
|168.911.661
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4355
|7,4728
|% -0,28
|
|Frank
|5,8398
|5,8750
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5414
|1,5492
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|3,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|-0,22
|