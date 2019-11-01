Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 98.689,69 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
01.11.2019 10:03
Son güncelleme : 01.11.2019 10:03
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 221,17 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 98.689,69 seviyesine çıktı. Bankacılık
endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile sigorta oldu.
Dün tahvil
ve bono piyasasında faizlerin 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesine karşın satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,23 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.468,52 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı
kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, ayrıca Türkiye ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
0
En Düşük
0
18:055,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7237
En Düşük
5,7062
18:056,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3908
En Düşük
6,3646
18:05277,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,25
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,22
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,96
|134.382.021
|% 0,00
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|48.046.442
|% 0,00
|
|SELEC
|5,83
|2.493.389
|% 0,00
|
|MRDIN
|5,73
|70.566.785
|% 0,00
|
|SASA
|6,96
|134.382.021
|% 0,00
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|48.046.442
|% 0,00
|
|SELEC
|5,83
|2.493.389
|% 0,00
|
|MRDIN
|5,73
|70.566.785
|% 0,00
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% 0,00
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3903
|7,4274
|% 0,23
|
|Frank
|5,7804
|5,8153
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5206
|1,5282
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,71
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,61
|59,61
|-0,01
|