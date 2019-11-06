Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 artışla 100.672,39 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
06.11.2019 10:02
Son güncelleme : 06.11.2019 10:02
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 147,07 puan ve yüzde 0,15 değer kazancıyla 100.672,39 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile bilişim oldu.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 seviyesinde tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve perakende satışlar ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
0
En Düşük
0
18:055,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7667
En Düşük
5,7495
18:056,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3898
En Düşük
6,3667
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,56
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|BRKO
|0,27
|6.240
|% 0,00
|
|DMSAS
|2,62
|3.864.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|126,30
|162.310.612
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,47
|72.110.927
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,62
|146.753.008
|% 0,00
|
|BRKO
|0,27
|6.240
|% 0,00
|
|DMSAS
|2,62
|3.864.121
|% 0,00
|
|TUPRS
|126,30
|162.310.612
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,47
|72.110.927
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,62
|146.753.008
|% 0,00
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 0,00
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4042
|7,4414
|% 0,22
|
|Frank
|5,7823
|5,8171
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|1,50
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,37
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