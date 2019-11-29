GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

29.11.2019 10:08

Son güncelleme : 29.11.2019 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 107.300,11 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 173,93 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile metal ana sanayi oldu.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükseliş sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın önemli direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 106.000 ve 105.000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.126
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 2,57 6.701.932 % 32,48  
KUYAS 1,42 10.243.722 % 0,00  
TEKTU 0,96 11.197.238 % 0,00  
TRKCM 3,25 181.539.289 % 0,00  
VESTL 11,08 88.081.250 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4183 7,4555 % 0,05  
Frank 5,7473 5,7820 % 0,09  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -0,49  
Altın Gr. 270 270 -0,03  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,05  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,01  
B. Petrol 63,14 63,14 -0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru