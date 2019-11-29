Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 107.300,11 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
29.11.2019 10:08
Son güncelleme : 29.11.2019 10:08
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 173,93 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile metal
ana sanayi oldu.
Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükseliş sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa
İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126,18 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın önemli direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 106.000 ve 105.000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
0
En Düşük
0
18:055,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7671
En Düşük
5,7522
18:056,3455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3528
En Düşük
6,3374
18:05270,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 270,00
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,39
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|2,57
|6.701.932
|% 32,48
|
|KUYAS
|1,42
|10.243.722
|% 0,00
|
|TEKTU
|0,96
|11.197.238
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 0,00
|
|VESTL
|11,08
|88.081.250
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,42
|10.243.722
|% 0,00
|
|TEKTU
|0,96
|11.197.238
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 0,00
|
|VESTL
|11,08
|88.081.250
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,13
|81.613.813
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 0,00
|
|ASELS
|18,82
|432.537.449
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 0,00
|
|SISE
|4,99
|230.981.309
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,38
|310.530.782
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|417.503.366
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.434.273.704
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|101.722.723
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,25
|181.539.289
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4183
|7,4555
|% 0,05
|
|Frank
|5,7473
|5,7820
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-0,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,14
|