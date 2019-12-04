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Borsa güne yükselişle başladı

04.12.2019 10:11

Son güncelleme : 04.12.2019 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,44 artışla 107.254,48 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 464,61 puan ve yüzde 0,44 değer kazancıyla 107.254,48 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde  0,31 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün açıklanan enflasyon verisinin aylık yüzde 0,38 ile beklentilerin  altında kalmasının ardından gün içinde analistlerin önemli direnç olarak  nitelendirdikleri 108.200'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, Trump'ın S400  meselesini tekrar gündeme getirmesi ve azalan küresel risk iştahı ile düşüşe  geçti ve günü yüzde 1,12 azalışla 106.789,87 puandan tamamladı.

Analistler, dün İngiltere'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve  İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü  Zirve sonrası piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının daha iyimser  olabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da gerçekleştirilen toplantının çok iyi geçtiğini belirtirken, İngiltere'den yapılan resmi açıklamada ise Dörtlü Zirve'de liderlerin, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladıkları kaydedildi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin  takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 ve 105.000 seviyelerinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.




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