Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 108.260,07 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
05.12.2019 10:06
Son güncelleme : 05.12.2019 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 558,75 puan ve yüzde 0,52 değer kazancıyla 108.260,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,60 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile turizm oldu.
Analistler, ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi.
Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı, Suriye konulu Dörtlü Zirve ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından jeopolitik risk algısının hafiflediğini dile getiren analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para
ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.
Analistler, veri gündeminde ise Euro
Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
0
En Düşük
0
18:055,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7566
En Düşük
5,7390
18:056,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3861
En Düşük
6,3684
18:05272,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,15
|Açılış
|: 272,83
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,25
En Düşük
272,48
BIST En Aktif Hisseler
|SISE
|5,08
|134.682.810
|% 0,00
|
|SOKM
|9,99
|7.350.592
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,71
|226.656.714
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,71
|19.554.782
|% 0,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% 0,00
|
|SISE
|5,08
|134.682.810
|% 0,00
|
|SOKM
|9,99
|7.350.592
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,71
|226.656.714
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,71
|19.554.782
|% 0,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 0,00
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 0,00
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5090
|7,5466
|% -0,05
|
|Frank
|5,7933
|5,8282
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,20
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,28
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,23
|