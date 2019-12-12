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Borsa güne yükselişle başladı

12.12.2019 10:04

Son güncelleme : 12.12.2019 10:04
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 108.555,89 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 634,21 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla  108.555,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,55  yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile  gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile orman, kağıt,  basım oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda  faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların  odağında bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi, ECB'nin ise herhangi bir  değişiklik yapmamasının beklendiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda  bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nin, dün akşam,  Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım  öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından ABD ile diplomatik ilişkiler  konusunda artan tedirginliklerin, piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını  kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin  politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete  katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin  indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24  Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00  düzeyine çekilmişti.




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