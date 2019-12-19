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Borsa güne yükselişle başladı

19.12.2019 10:14

Son güncelleme : 19.12.2019 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 110.853,16 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.853,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,14  yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile sigorta oldu.

Dün 110.000-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100  endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.575 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini  bildirdi.

BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden  analistler, İngiltere'de geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimin ardından azalan siyasi belirsizlik nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar  verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55110.853
Değişim :  0,25% |  278,48
Açılış :  110.853  
Önceki Kapanış :  110.575  
En Yüksek
110.853 En Düşük
110.853
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 0,33 98.411 % 10,00  
IZTAR 4,93 67.812 % 8,83  
QNBFL 73,40 70.611 % 6,15  
UZERB 3,49 16.274 % 4,80  
NUGYO 3,64 328.117 % 4,30  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7150 7,7537 % -0,21  
Frank 6,0071 6,0433 % -0,27  
Riyal 1,5714 1,5793 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.477 0,58  
Altın Gr. 281 281 -0,54  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 -0,03  
Gümüş Gr. 3,23 3,23 -0,01  
B. Petrol 66,25 66,25 0,08  
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