Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 artışla 111.040,82 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
20.12.2019 10:06
Son güncelleme : 20.12.2019 10:06
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 441,39 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 111.040,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.
Dün 110.500-111.300 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 110.599,43 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi'nin, Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması sonrası New York borsasında rekorlar kırıldığını bildirdi.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
0
En Düşük
0
18:055,9349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9451
En Düşük
5,9252
18:056,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6169
En Düşük
6,5940
18:05282,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,54
|Açılış
|: 282,19
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
281,79
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,37
|94.696.945
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7023
|7,7409
|% -0,12
|
|Frank
|6,0343
|6,0706
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5771
|1,5851
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,42
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:03EGCYH
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 429, 842 adet işlem
-
10:02KRSTL
Yüzde 12.90 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 341, 432 adet işlem
-
10:01XU100
Endeks 110, 599 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 6, 886.00 milyon TL de
-
10:01METUR
Yüzde 4.76 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 533 adet işlem
-
17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem