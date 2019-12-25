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Borsa güne yükselişle başladı

25.12.2019 10:12

Son güncelleme : 25.12.2019 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 113.397,29 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 243,83 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 113.397,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,33  yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı  piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni  hedeflerin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını, 101.000 puanın destek  konumuna geldiğini vurguladı.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 11,00 127.732.658 % 0,00  
GSRAY 2,23 120.690.483 % 0,00  
ISGYO 1,34 75.304.268 % 0,00  
GEREL 3,24 52.339.606 % 0,00  
EKGYO 1,45 213.605.120 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6762 7,7147 % 0,05  
Frank 6,0361 6,0724 % -0,15  
Riyal 1,5800 1,5879 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,04  
Altın Gr. 286 287 -0,38  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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