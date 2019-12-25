Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 113.397,29 seviyesine yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
25.12.2019 10:12
Son güncelleme : 25.12.2019 10:12
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 243,83 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 113.397,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
09:55113.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 243,83
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.397
En Düşük
113.397
09:555,9416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9512
En Düşük
5,9316
09:556,5975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5869
09:55286,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,31
|Açılış
|: 286,68
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,15
BIST En Aktif Hisseler
|GARAN
|11,00
|127.732.658
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|120.690.483
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,34
|75.304.268
|% 0,00
|
|GEREL
|3,24
|52.339.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|GARAN
|11,00
|127.732.658
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|120.690.483
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,34
|75.304.268
|% 0,00
|
|GEREL
|3,24
|52.339.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 0,00
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6762
|7,7147
|% 0,05
|
|Frank
|6,0361
|6,0724
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5800
|1,5879
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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10:08SEKUR
Yüzde 8.43 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 519, 537 adet işlem
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10:07VERTU
Yüzde 4.12 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 733, 001 adet işlem
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10:06GUSGR
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 332, 999 adet işlem
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10:05PNSUT
Yüzde 5.60 oranında artışla 13.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 653 adet işlem
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10:04XU100
Endeks 113, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 9, 996.00 milyon TL de