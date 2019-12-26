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Borsa güne yükselişle başladı

26.12.2019 10:06

Son güncelleme : 26.12.2019 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artışla 113.514,17 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 184,95 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.514,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile finansal  kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile metal ana sanayi oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 113.329,22 puanla 6 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün  işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile  birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir  izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.




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POLHO 3,11 63.571.841 % 0,00  
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Sterlin 7,6929 7,7315 % 0,29  
Frank 6,0296 6,0659 % -0,05  
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Altın Gr. 287 287 0,72  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 67,44 67,44 0,17  
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