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Borsa güne yükselişle başladı

27.12.2019 10:04

Son güncelleme : 27.12.2019 10:04
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,34 artışla 114.035,70 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 382,68 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 114.035,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde  0,39 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, gün içinde 114.534,80 puana kadar çıkmasının ardından kar satışları ile kazançlarının önemli  bir kısmını geri verdi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de borsaların rekorlar kırmasının ardından bugün Avrupa piyasalarının da Noel tatilinin sona ermesiyle işleme açılacağını  bildirdi.

Artan küresel risk iştahının desteği ile BIST 100 endeksinin yükseliş  trendi içindeki hareketini devam ettirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 115.500 seviyelerin direnç konumunda  olduğunu kaydetti.




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MAKTK 1,91 10.520.436 % 0,00  
GEREL 3,32 84.168.695 % 0,00  
KFEIN 12,04 178.008.685 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7001 7,7387 % 0,11  
Frank 6,0343 6,0707 % 0,23  
Riyal 1,5785 1,5864 % 0,13  
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Altın Ons 1.508 1.509 -3,18  
Altın Gr. 288 288 -0,25  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,79 17,82 -0,12  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 67,99 67,99 0,08  
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