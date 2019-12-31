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Borsa güne yükselişle başladı

31.12.2019 10:45

Son güncelleme : 31.12.2019 10:45
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 115.072,05 seviyesine yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 318,08 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 115.072,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 3,44 ile turizm oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 115.000 puanı test eden  BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde artışla 114.753,97 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı dış ticaret dengesi, yurt  dışında ise tüketici güven endeksi başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yarın yılbaşı tatili dolayısıyla borsaların kapalı olacağını anımsatan  analistler, bugün düşük hacimle de olsa dalgalı bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin  direnç, 112.500'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:30115.179
Değişim :  0,37% |  424,56
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.205 En Düşük
114.691
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,69 6.763.650 % 17,78  
INFO 8,90 2.323 % 10,83  
BALAT 1,24 57.309 % 9,73  
NATEN 12,90 22.352.668 % 9,04  
UMPAS 0,62 11.308 % 8,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7767 7,8157 % 0,08  
Frank 6,1216 6,1584 % 0,14  
Riyal 1,5812 1,5891 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.525 9,87  
Altın Gr. 291 291 1,74  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 18,09 18,14 0,20  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,03  
B. Petrol 66,58 66,58 -0,07  
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