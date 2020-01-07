Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
07.01.2020 10:17
Son güncelleme : 07.01.2020 10:17
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,06 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,00 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.412,70 puandan tamamladı.
ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.
Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6'dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi.
Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
10:01112.896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.483,63
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.908
En Düşük
112.594
10:015,9639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
10:016,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6940
En Düşük
6,6609
10:01300,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,51
|Açılış
|: 300,19
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
300,95
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|OSMEN
|4,31
|435
|% 9,11
|
|QNBFB
|37,98
|193.280
|% 8,51
|
|ETILR
|2,47
|24.700
|% 7,39
|
|IZMDC
|7,50
|319.080
|% -19,61
|
|IHGZT
|5,09
|10.180
|% -14,88
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|EKIZ
|0,61
|1.346
|% -1,61
|
|BIMAS
|47,70
|78.159.292
|% 0,46
|
|THYAO
|13,79
|24.971.387
|% 1,92
|
|BNTAS
|2,21
|21.663.261
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,31
|19.720.952
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|19.438.189
|% 1,71
|
|BNTAS
|2,21
|21.663.261
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,31
|19.720.952
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,55
|6.790.598
|% 1,97
|
|IHLAS
|0,82
|2.386.754
|% 2,50
|
|KRDMD
|2,63
|7.247.849
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8227
|7,8619
|% -0,21
|
|Frank
|6,1220
|6,1588
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5851
|1,5931
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,50
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,60
|