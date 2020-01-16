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Borsa güne yükselişle başladı

16.01.2020 10:08

Son güncelleme : 16.01.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 121.377,89 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,10 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla  121.377,89 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde  0,46 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil,  deri, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.

Dün 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST  100 endeksi, bu bölgede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının  imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini  belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12  ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi  bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi  yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri  50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin  direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak  öne çıktığını kaydetti.




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MPARK 16,49 14.056.045 % 0,00  
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Frank 6,0712 6,1078 % -0,03  
Riyal 1,5631 1,5710 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,56  
Altın Gr. 294 294 -0,33  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,44 64,44 0,44  
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