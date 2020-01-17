Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 121.619,00 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı
17.01.2020 10:07
Son güncelleme : 17.01.2020 10:07
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 618,15 puan ve yüzde 0,51 değer kazancıyla 121.619,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekmesi sonrası 122.482 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu, işlem hacmi rekoru ile birlikte kıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.001 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
0
En Düşük
0
18:055,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8484
18:056,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5179
18:05293,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,42
|Açılış
|: 293,03
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|SAHOL
|10,52
|255.374.961
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,20
|22.385.615
|% 0,00
|
|MARKA
|1,22
|6.767.425
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,69
|97.129.852
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,95
|181.096.741
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,52
|255.374.961
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,20
|22.385.615
|% 0,00
|
|MARKA
|1,22
|6.767.425
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,69
|97.129.852
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,95
|181.096.741
|% 0,00
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,00
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% 0,00
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6396
|7,6779
|% 0,07
|
|Frank
|6,0442
|6,0806
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5564
|1,5642
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,92
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|-0,03
|