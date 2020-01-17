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Borsa güne yükselişle başladı

17.01.2020 10:07

Son güncelleme : 17.01.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 121.619,00 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 618,15 puan ve yüzde 0,51 değer kazancıyla 121.619,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekmesi sonrası 122.482 puanla gün içinde  gördüğü en yüksek seviye rekorunu, işlem hacmi rekoru ile birlikte kıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.001 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAHOL 10,52 255.374.961 % 0,00  
PRKAB 3,20 22.385.615 % 0,00  
MARKA 1,22 6.767.425 % 0,00  
IPEKE 8,69 97.129.852 % 0,00  
ISFIN 3,95 181.096.741 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6396 7,6779 % 0,07  
Frank 6,0442 6,0806 % -0,03  
Riyal 1,5564 1,5642 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 2,92  
Altın Gr. 293 293 0,22  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 18,03 18,08 0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 64,59 64,59 -0,03  
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