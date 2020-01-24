Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,94 artarak 123.693,69 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
24.01.2020 10:10
Son güncelleme : 24.01.2020 10:10
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.153,46 puan ve yüzde 0,94 değer kazanarak 123.693,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,96 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
09:55123.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.153,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.694
En Düşük
123.694
09:555,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9375
En Düşük
5,9242
09:556,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5687
En Düşük
6,5503
09:55297,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 297,60
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
297,32
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|YUNSA
|14,09
|50.508.664
|% 0,00
|
|SISE
|5,24
|205.886.667
|% 0,00
|
|RYGYO
|9,00
|11.775.875
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|330.939.447
|% 0,00
|
|KORDS
|14,26
|27.182.417
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% 0,00
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% 0,00
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7686
|7,8075
|% 0,04
|
|Frank
|6,0896
|6,1263
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-0,99
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,34
|