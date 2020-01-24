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Borsa güne yükselişle başladı

24.01.2020 10:10

Son güncelleme : 24.01.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,94 artarak 123.693,69 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.153,46 puan ve yüzde 0,94 değer kazanarak  123.693,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde  0,96 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile  ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir  izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald  Trump'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve Çin'deki koronavirüsüne ilişkin  haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin  destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55123.694
Değişim :  0,94% |  1.153,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.694 En Düşük
123.694
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 14,09 50.508.664 % 0,00  
SISE 5,24 205.886.667 % 0,00  
RYGYO 9,00 11.775.875 % 0,00  
ASELS 22,84 330.939.447 % 0,00  
KORDS 14,26 27.182.417 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7686 7,8075 % 0,04  
Frank 6,0896 6,1263 % -0,17  
Riyal 1,5766 1,5845 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.562 -0,99  
Altın Gr. 298 298 -0,54  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 62,38 62,38 0,34  
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