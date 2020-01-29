Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,65 artarak 120.585,88 puana çıktı.
Borsa güne yükselişle başladı
29.01.2020 10:20
Son güncelleme : 29.01.2020 10:20
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 784,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 120.585,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri güne arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil ve deri, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün 119.400-121.100 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 119,802 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stokları verileri başta olmak üzere yoğun veri takvimi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.
10:04120.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 866,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:045,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9488
En Düşük
5,9367
10:046,5483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:04299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|ROYAL
|2,07
|193.090
|% 9,52
|
|EGCEY
|0,73
|98.038
|% 8,96
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|KFEIN
|16,63
|154.850.155
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|VKGYO
|2,85
|55.949.627
|% 1,06
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|YGYO
|0,69
|33.209.368
|% 0,00
|
|METRO
|1,49
|59.704.224
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,73
|25.961.676
|% 0,00
|
|USAK
|1,86
|57.699.692
|% 1,09
|
|MARTI
|1,21
|34.137.067
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7212
|7,7599
|% 0,12
|
|Frank
|6,0822
|6,1189
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5801
|1,5880
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-1,24
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|0,68
|