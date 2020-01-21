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Borsa günü 123 binin üzerinde tamamladı

21.01.2020 18:32

Son güncelleme : 21.01.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 936,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ulaştırma oldu.

BİST 100 endeksi gün içinde en düşük 121.504,10 puanı gördükten sonra gün içi rekor seviye olan 123.804,00 puana yükseldi. Kapanışa yakın hafif  gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın veri takviminin zayıf olduğunu, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüse ilişkin haber akışıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin ve İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek olası önemli açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Teknik olarak, 124.200 ve 125.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 122.500 seviyesinin ise destek konumunu koruduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  121.887  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
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121.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 94,95 19.842.746 % 19,96  
BERA 4,71 140.215.393 % 19,85  
TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
EGSER 4,60 81.107.754 % 16,46  
TKNSA 7,80 288.851.617 % 16,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7245 7,7632 % 0,63  
Frank 6,1070 6,1438 % 0,27  
Riyal 1,5770 1,5849 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -8,41  
Altın Gr. 296 296 -1,63  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,30  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,06  
B. Petrol 64,81 64,81 -0,39  
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