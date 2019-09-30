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Borsa günü düşüşle tamamladı

30.09.2019 18:18

Son güncelleme : 30.09.2019 18:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 105.033,02 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile taş toprak oldu.

Haftaya alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da, gün boyu 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanın altında dengelendi. 

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 7 yükselen banka hisselerinde bugün etkili olan kar satışlarının, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını kaydetti. 






BIST USD EURO ALTIN
17:59105.143
Değişim :  -0,01% |  -8,95
Açılış :  105.700  
Önceki Kapanış :  105.152  
En Yüksek
105.834 En Düşük
104.972
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