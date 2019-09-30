Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 105.033,02 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
30.09.2019 18:18
Son güncelleme : 30.09.2019 18:18
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 1,42 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile taş toprak oldu.
Haftaya alıcılı başlayan Borsa
İstanbul’da, gün boyu 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanın altında dengelendi.
Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 7 yükselen banka hisselerinde bugün etkili olan kar satışlarının, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını kaydetti.
17:59105.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,95
|Açılış
|: 105.700
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
105.834
En Düşük
104.972
17:595,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0243
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6776
En Düşük
5,6380
17:596,1595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0489
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2132
En Düşük
6,1488
17:59268,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -4,27
|Açılış
|: 268,81
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
268,69