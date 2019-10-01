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Borsa günü düşüşle tamamladı

01.10.2019 18:21

Son güncelleme : 01.10.2019 18:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,72 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt  dışında ise ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.




BIST USD EURO ALTIN
18:05103.877
Değişim :  -1,10% |  -1.156,46
Açılış :  105.275  
Önceki Kapanış :  105.033  
En Yüksek
105.297 En Düşük
103.189
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