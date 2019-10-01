Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
01.10.2019 18:21
Son güncelleme : 01.10.2019 18:21
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,72 ile ulaştırma oldu.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
18:05103.877
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.156,46
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
103.189
18:055,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0743
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7274
En Düşük
5,6420
18:056,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,0971
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2582
En Düşük
6,1495
18:05272,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 5,36
|Açılış
|: 272,78
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
272,96
En Düşük
265,73