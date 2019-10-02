Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 103.509,22 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
02.10.2019 18:29
Son güncelleme : 02.10.2019 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.
BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk
iştahıyla birlikte dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Euro
Bölgesi'nde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -367,34
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0250
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7583
En Düşük
5,6964
18:056,2461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2374
18:05274,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 2,68
|Açılış
|: 274,81
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
275,42
En Düşük
271,26