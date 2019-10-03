Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 102.784,33 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
03.10.2019 18:22
Son güncelleme : 03.10.2019 18:37
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 724,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile tekstil, deri oldu.
Analistler, yarın yurt içinde reel efektif
döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam
verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0033
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05276,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,18
|Açılış
|: 276,11
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91