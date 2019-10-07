Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 102.993,20 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
07.10.2019 18:21
Son güncelleme : 07.10.2019 18:21
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 470,32 puan azalırken toplam işlem hacmi 12 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,57 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde 105.000 direncini test etse de buradan gelen kar satışlarıyla gerileyerek 103.000 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yarın Almanya'da sanayi üretimi verileriyle ABD'de ABD Merkez Bankası Başkanı
Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,0859
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7962
En Düşük
5,7059
18:056,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1069
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3748
En Düşük
6,2643
18:05279,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 3,58
|Açılış
|: 279,30
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
280,10
En Düşük
276,10