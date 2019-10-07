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Borsa günü düşüşle tamamladı

07.10.2019 18:21

Son güncelleme : 07.10.2019 18:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 102.993,20 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 470,32 puan azalırken toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,57 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde 105.000 direncini test etse de buradan gelen kar satışlarıyla gerileyerek 103.000 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın Almanya'da sanayi üretimi verileriyle ABD'de ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
18:05102.993
Değişim :  -0,45% |  -470,32
Açılış :  103.294  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
105.176 En Düşük
102.572
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