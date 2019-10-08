Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.10.2019 18:24
Son güncelleme : 08.10.2019 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan azalırken toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 5,65 ile gıda, içecek oldu.
Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükseliş ile Avrupa borsalarındaki düşüşün negatif etkisiyle 100.656,34 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 101.500 -102.000 bandında dengelendi.
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05281,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,70
|Açılış
|: 281,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88