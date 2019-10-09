Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybıyla 99.648,74 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
09.10.2019 18:24
Son güncelleme : 09.10.2019 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2210,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 2,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,74 ile finansal, kiralama, faktoring
en çok gerileyen ise yüzde 4,32 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve bankacılık
hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 100.000 puanın altına geriledi.
Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0334
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,37
|Açılış
|: 284,67
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
284,95
En Düşük
281,62