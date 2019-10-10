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Borsa günü düşüşle tamamladı

10.10.2019 18:28

Son güncelleme : 10.10.2019 18:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,09 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.259,52 puana kadar çıkan BIST 100  endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 - 99.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği  artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.




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Değişim :  -0,87% |  -868,35
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