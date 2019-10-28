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Borsa günü düşüşle tamamladı

28.10.2019 13:06

Son güncelleme : 28.10.2019 13:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 99.838,30 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 377,65 puan azalırken toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,40 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile madencilik oldu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da sakin bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü 100.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, hafta geneline bakıldığında yurt içinde, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve cuma piyasalar kapandıktan sonra  açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise, çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'nin büyümesi, perşembe Euro Bölgesi'nin büyümesi ve cuma ABD'de açıklanacak  istihdam raporu başta olmak üzere yoğun ekonomik takvimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:3599.838
Değişim :  -0,38% |  -377,65
Açılış :  100.385  
Önceki Kapanış :  100.216  
En Yüksek
100.542 En Düşük
99.838
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENIZ 25,70 7.123.425 % 19,31  
RALYH 7,00 4.260 % 13,27  
KLNMA 50,05 10.807.184 % 10,78  
SEKUR 3,57 11.704.092 % 10,53  
YAPRK 4,39 62.271 % 9,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3486 7,3854 % -0,51  
Frank 5,7390 5,7736 % -0,75  
Riyal 1,5244 1,5320 % -0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.506 1.506 1,52  
Altın Gr. 278 278 -1,79  
Cumhuriyet 1.843 1.870 1,00  
Tam 1.830 1.876 -12,50  
Yarım 884 907 -6,05  
Çeyrek 444 454 -3,02  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,03  
B. Petrol 61,48 61,48 -0,54  
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