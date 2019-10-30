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Borsa günü düşüşle tamamladı

30.10.2019 18:35

Son güncelleme : 30.10.2019 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybıyla 98.692,03 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.146,27 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları  sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Euro Bölgesi'nde büyüme, Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 2,95 50.233.119 % 19,92  
SALIX 5,50 39.243 % 16,03  
DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
IHLAS 0,58 48.535.889 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3328 7,3696 % -0,38  
Frank 5,7383 5,7729 % -0,18  
Riyal 1,5186 1,5262 % -0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.494 1.495 6,68  
Altın Gr. 275 275 0,08  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,04  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 -0,01  
B. Petrol 60,83 60,83 -0,76  
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