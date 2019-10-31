Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybıyla 98.468,52 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
31.10.2019 18:23
Son güncelleme : 31.10.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile finansal kiralama, faktoring
oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 99.201,00 seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 puanın altında dengelendi.
Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporuna ilişkin veriler, Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0225
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 3,78
|Açılış
|: 277,94
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.254.860
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.207.940
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.459.416
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.274.427
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,52
|16.726.861
|% -12,66
|
|KRSAN
|6,30
|45.143
|% -12,50
|
|METRO
|2,91
|39.679.213
|% -6,73
|
|TLMAN
|7,56
|10.762.724
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|26.183.417
|% -6,49
|
|THYAO
|11,62
|569.356.705
|% -0,09
|
|GARAN
|9,20
|293.985.819
|% -0,33
|
|ISFIN
|2,51
|291.626.562
|% -4,20
|
|AKBNK
|6,92
|274.954.515
|% -0,14
|
|FENER
|15,84
|264.175.167
|% 3,80
|
|ISFIN
|2,51
|291.626.562
|% -4,20
|
|AVGYO
|1,25
|91.722.226
|% 7,76
|
|IHLAS
|0,59
|42.260.868
|% 1,72
|
|KRDMD
|2,16
|140.750.638
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,20
|68.478.288
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3717
|7,4087
|% 0,57
|
|Frank
|5,7645
|5,7993
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5201
|1,5278
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|15,40
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,78
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|-0,94
|
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