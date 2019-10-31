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Borsa günü düşüşle tamamladı

31.10.2019 18:23

Son güncelleme : 31.10.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybıyla 98.468,52 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 223,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.201,00 seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 puanın altında dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporuna ilişkin veriler, Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.469
Değişim :  -0,23% |  -223,51
Açılış :  98.920  
Önceki Kapanış :  98.692  
En Yüksek
99.201 En Düşük
98.172
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 47,34 13.254.860 % 19,97  
MEPET 1,83 66.207.940 % 19,61  
AVTUR 1,65 37.459.416 % 19,57  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
BOYP 15,98 5.274.427 % 12,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3717 7,4087 % 0,57  
Frank 5,7645 5,7993 % 0,47  
Riyal 1,5201 1,5278 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 15,40  
Altın Gr. 278 278 3,78  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,30 59,30 -0,94  
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