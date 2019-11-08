Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 103.153,20 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.11.2019 18:19
Son güncelleme : 08.11.2019 18:19
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 391,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile ticaret oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi, ABD'de enflasyon ve Euro
Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek 104.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.
18:00103.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -227,85
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:005,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
18:006,3514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:00271,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 271,24
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,08
|9.750.417
|% 18,46
|
|MRGYO
|0,92
|22.407.085
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|313.692.243
|% 14,04
|
|BURVA
|5,33
|5.764.608
|% 10,58
|
|RYGYO
|1,95
|6.161.472
|% 9,55
|
|KLNMA
|54,55
|78.731.241
|% -14,96
|
|VERUS
|15,36
|38.283.383
|% -13,61
|
|BRSAN
|8,73
|14.212.665
|% -8,59
|
|YESIL
|13,84
|45.574.715
|% -7,73
|
|TIRE
|1,81
|39.160.896
|% -7,65
|
|THYAO
|12,78
|1.752.608.259
|% 0,95
|
|ASELS
|18,95
|520.883.109
|% 0,05
|
|ICBCT
|4,78
|518.684.781
|% 7,17
|
|PETKM
|3,73
|508.035.351
|% 1,63
|
|HALKB
|5,78
|489.153.238
|% 4,90
|
|PETKM
|3,73
|508.035.351
|% 1,63
|
|THYAO
|12,78
|1.752.608.259
|% 0,95
|
|ICBCT
|4,78
|518.684.781
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,30
|244.440.427
|% -1,29
|
|SMART
|3,25
|313.692.243
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3594
|7,3963
|% 0,23
|
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5309
|1,5386
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-4,12
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,80
|60,80
|-1,49
|