Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
20.11.2019 18:27
Son güncelleme : 20.11.2019 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 743,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile orman, kağıt, basım oldu.
Gün içinde 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 108.142,19 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 106.500-107.000 bandında dengelendi.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin çıkan olumsuz haberlerin dünya genelinde pay piyasaları üzerinde satış baskısını artırdığını ve BIST 100 endeksinin de etkilendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.
Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000'nin direnç, 106.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu aktardı.
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05269,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 269,75
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,36
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3431
|7,3799
|% -0,01
|
|Frank
|5,7171
|5,7515
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5152
|1,5228
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-0,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,45
|61,45
|0,54
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