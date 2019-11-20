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Borsa günü düşüşle tamamladı

20.11.2019 18:27

Son güncelleme : 20.11.2019 18:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.785,08 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 743,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise  yüzde 1,80 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 108.142,19 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 106.500-107.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin çıkan olumsuz haberlerin dünya genelinde pay piyasaları üzerinde satış baskısını artırdığını ve BIST 100 endeksinin de etkilendiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000'nin direnç, 106.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu aktardı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.785
Değişim :  -0,69% |  -743,60
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
108.142 En Düşük
106.654
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,15 22.885.724 % 19,77  
QNBFL 40,24 2.240.753 % 14,97  
QNBFB 19,67 42.502.859 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.748.862 % 14,92  
OYAYO 2,27 40.877.131 % 14,65  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3431 7,3799 % -0,01  
Frank 5,7171 5,7515 % -0,17  
Riyal 1,5152 1,5228 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 -0,34  
Altın Gr. 270 270 0,03  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,11 17,13 -0,03  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,45 61,45 0,54  
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