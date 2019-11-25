Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 105.382,47 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
25.11.2019 18:37
Son güncelleme : 25.11.2019 18:37
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.205,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 107.845,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerindeki yükselişlere karşın bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 105.000-105.500 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0242
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05269,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 269,22
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|UFUK
|2,33
|89.255
|% 9,91
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|OYLUM
|4,35
|6.847.482
|% -4,81
|
|VAKBN
|5,04
|284.195.946
|% -0,59
|
|HALKB
|5,68
|255.349.256
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|TKFEN
|18,55
|159.561.559
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|YKBNK
|2,44
|146.233.176
|% -2,79
|
|VAKBN
|5,04
|284.195.946
|% -0,59
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3820
|7,4190
|% 0,95
|
|Frank
|5,7329
|5,7675
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5253
|1,5330
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-2,83
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,17
|62,17
|-0,20
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