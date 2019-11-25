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Borsa günü düşüşle tamamladı

25.11.2019 18:37

Son güncelleme : 25.11.2019 18:37
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 105.382,47 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.205,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 107.845,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerindeki yükselişlere karşın bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05105.382
Değişim :  -1,13% |  -1.205,94
Açılış :  107.193  
Önceki Kapanış :  106.588  
En Yüksek
107.846 En Düşük
105.222
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 2,67 59.267.269 % 19,73  
MTRYO 2,34 4.782.246 % 14,71  
OZBAL 1,72 9.764.665 % 14,67  
TSPOR 1,84 161.314.859 % 14,29  
UFUK 2,33 89.255 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3820 7,4190 % 0,95  
Frank 5,7329 5,7675 % 0,47  
Riyal 1,5253 1,5330 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.460 -2,83  
Altın Gr. 269 269 0,44  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -1,00  
Tam 1.779 1.824 0,16  
Yarım 860 882 0,08  
Çeyrek 431 441 0,04  
Gümüş.Ons 16,96 16,98 -0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,17 62,17 -0,20  
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